Ricardo Quaresma tem uma lesão muscular no gémeo direito e ficou de fora da primeira convocatória de Bino para a visita do Vitória a Portimão.



O novo técnico dos vitorianos, sucessor de João Henriques, convocou 21 jogadores para o jogo de abertura da 26.ª jornada da Liga, marcado para esta sexta-feira (20h00). além do internacional português, Joseph, Jhonatan e Tié continuam lesionados e estão fora do encontro.



Convocados do Vitória:



Guarda-redes: Varela, Trmal e Bencze;



Defesas: Mumin, Suliman, Zié Ouattara, Mensah, Sacko, Jorge Fernandes e André Amaro;



Médios: André Almeida, André André, Agu, Pepelu, Miguel Luís e Javier;



Avançados: Edwards, Bruno Duarte, Rochinha, Lameiras e Estupiñán.