O treinador Ivo Vieira frisou esta sexta-feira que o Vitória de Guimarães quer vencer o Marítimo, no domingo, em jogo da 33.ª jornada da I Liga, para concluir com «alguma dignidade» uma temporada «negativa».

A equipa vimaranense pode receber os verde-rubros já arredada do principal objetivo da época, o apuramento para a Liga Europa, já que é sétima colocada, com 46 pontos, a seis do Famalicão, que ocupa o quinto lugar e defronta, no sábado, o Boavista, mas o treinador frisou que o seu plantel tem obrigação de trabalhar para «ganhar».

«A preparação do jogo com o Marítimo foi exatamente igual à dos outros, de forma a conseguirmos o objetivo do jogo: ganhar. Se isso [entrar em campo sem hipótese de apuramento para a Liga Europa] acontecer, há um sentimento de tristeza, mas temos de viver com isso. Quanto ao jogo, temos de estar concentrados, fazer o melhor possível e acabar com alguma dignidade o campeonato», disse, em videoconferência de antevisão ao jogo.

Ivo Vieira reconheceu que o apuramento para a edição 2020/21 da Liga Europa vai, provavelmente, ser «um objetivo falhado», numa «época negativa», que incluiu ainda a eliminação da Taça de Portugal na terceira eliminatória, pelo Sintra Football, do Campeonato de Portugal, o percurso até às meias-finais da Taça da Liga e a presença na fase de grupos da Liga Europa.

O técnico vitoriano realçou, contudo, que o plantel deve estar preparado para contrariar um adversário que é o quarto com mais pontos desde a retoma competitiva - o Marítimo, 11.º classificado, com 38 pontos, somou 14 desde o início de junho, sendo apenas superado pelo campeão FC Porto (19), Sporting (17) e Famalicão (15).

«O Marítimo é uma equipa que, nos últimos jogos, somou uma quantidade substancial de pontos e está num momento bom. E jogar contra o Vitória, no seu estádio, é sempre motivante. O Marítimo vai-nos criar dificuldades e vai querer vencer o jogo. Vamos tentar contrariar o momento do Marítimo e ser melhores», observou.

O treinador recusou ainda que a equipa titular possa ser alvo de várias alterações caso a meta do quinto lugar se esfume antes do jogo, reiterando que vai dar oportunidade aos atletas que mais «compromisso e qualidade» demonstrem na preparação para o confronto com os insulares.

Sem querer falar sobre o futuro no comando da equipa, Ivo Vieira falou da falta de público naquele que será o último jogo da época no estádio D. Afonso Henriques. «O público fez uma falta muito grande a todos os clubes. Não há razão para existir futebol sem público. O último jogo neste estádio é uma situação natural de quem pode findar um percurso», considerou.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga, com 46 pontos, recebe o Marítimo, 11.º, com 38, em jogo da 33.ª jornada, agendado para as 21:15 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.