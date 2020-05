Tal como o Rio Ave, o Vitória de Guimarães lançou uma campanha para ter fotografias de sócios no estádio D. Afonso Henriques durante os jogos à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.

Intitulada «O lugar que é teu», a campanha pede aos sócios vitorianos que comprem um dos cerca de 30 mil lugares no estádio por cinco euros, através da loja virtual do clube, e que tirem uma fotografia com «luz natural e fundo branco».

Depois de concluídos esses passos, os interessados devem preencher um formulário com os dados pessoais, ao qual têm de adicionar a fotografia, o comprovativo de pagamento do lugar e a validação do «pedido de consentimento de direitos de imagem».



O clube vimaranense, sexto classificado da Liga, pediu aos seus sócios que contribuam para um «estádio cheio».

«Perante a situação difícil que vivemos, estamos conscientes de que não podemos ter os nossos sócios presentes fisicamente, mas queremos que continuem no estádio de alma e coração, como sempre», lê-se no site oficial da campanha.