Golos de Jota Silva e Marco Cruz, reforço proveniente do Sporting, deram ao Vitória de Guimarães o triunfo (2-0) frente ao Rayo Vallecano no jogo de apresentação dos vimaranenses aos adeptos. Com um novo técnico, que trouxe um figurino diferente em campo, os conquistadores bateram o 17.º classificado do último campeonato espanhol.

Demonstrando bons indicadores, a espaços com fases de menor intensidade – a exemplo do que acontecia na temporada passada –, os golos apenas chegaram na segunda metade, quando o Vitória já jogava de negro e por entre várias substituições de parte a parte.

Após dois anos com uma linha defensiva de três elementos, com Rui Borges chegou à cidade berço um novo sistema tático, com o regresso à defesa a quatro. O onze do vimaranense teve duas das caras novas, João Mendes, proveniente do FC Porto, foi uma das novidades a jogar do lado esquerdo da defesa, e o venezuelano Chucho Ramirez jogou no ataque.

OS DESTAQUES DO JOGO

A menos de uma semana do arranque oficial da temporada, frente ao Floriana a contar para a Liga Conferência, os conquistadores quiseram ser rápidos a mostrarem-se ao D. Afonso Henriques, com Jota Silva a atirar ao ferro logo aos quatro minutos. Remate de pé esquerdo, à meia volta, a criar perigo logo a abrir.

Se é verdade que a equipa lusa entrou melhor, não é menos verdade que – excetuando esse lance – teve dificuldades em ser incisiva, acabando por ver o jogo cair de intensidade numa toada de equilíbrio, com o Rayo Vallecano a sacudir a pressão inicial com simplicidade.

Entre vários cruzamentos e lances laterais em grande objetividade por parte do Vitória, os espanhóis equilibraram em lances de perigo através de um dos nomes conhecidos do futebol português que alinham no Rayo. Raul de Tomás cabeceou para defesa aparatosa e complicada de Varela, na sequência de um lance de bola parada.

O FILME DO JOGO

Ao todo foi utilizada meia centena de jogadores no encontro, 25 para cada lado, o que fez com que a segunda metade fosse menos intensa. Ainda assim, demonstrou mais atributos nesta fase a equipa da casa, sendo precisamente nesta fase que chegou aos golos do triunfo.

Jota Silva, quem mais poderia ser, marcou de pé esquerdo logo aos 55 minutos, numa jogada de insistência. Samu ajudou à pressão, o extremo rematou de pronto, batendo Daniel Cardenas. Sem capacidade de resposta, o Rayo Vallecano viu o Vitória ter mais fôlego para jogar junto à área adversária.

Com a defesa do Rayo em contrapé, foi uma dupla acabada de entrar a fazer o segundo. Alberto ganhou terreno na direita e fez o cruzamento, Marco Cruz marcou no primeiro toque que deu na bola, assinando o resultado final, o triunfo por duas bolas a zero.

Termina sem derrotas a pré-temporada o Vitória de Guimarães, que dentro de cinco dias desloca-se a Malta para disputar com o Floriana a 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.