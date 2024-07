A FIGURA: Jota Silva

O suspeito do costume em Guimarães. Apesar de a venda ser dada quase que como inevitável, o atacante continua, ainda, às ordens de Rui Borges e decidiu o ensaio geral do Vitória antes do primeiro jogo oficial. Atirou à trave logo aos quatro minutos e deu cor à supremacia do Vitória, ao abrir o ativo ao minuto 55 com um remate certeiro de pé esquerdo.

O MOMENTO: segundo do Vitória, Marco Cruz (68’)

A defensiva do Rayo Vallecando é apanhada em contrapé, ainda atordoada pelas cinco alterações feitas pelo Vitória. Acabado de entrar, Alberto fugiu pela direita ganhando terreno, fazendo o espaço para Marco Cruz rematar, com tranquilidade, com o pé direito para o segundo da noite.

OUTROS DESTAQUES

João M. Mendes

O lateral esquerdo proveniente do FC Porto foi uma das caras novas no onze, demonstrando estar já com ritmo intenso. Fechou bem o flanco esquerdo e incorporou várias vezes o ataque com capacidade para abrir espaços na defensiva adversária.

Tomás Handel

O médio tem sido um dos mais apontados à saída no mercado, mas alinhou ao lado do companheiro do costume – Tiago Silva –, rubricando uma prestação bastante completa, equilibrando a equipa e definindo com critério.

De Frutos

Deu nas vistas em Braga, na quinta-feira, no périplo pelo Minho voltou a dar-se bem em Guimarães. Entrou para a segunda metade e foi dos mais espevitados dos madrilenos.

Marco Cruz e Alberto Baio

Lançados a meio da segunda metade, nem precisaram de um minuto para fazer a diferença. O lateral fugiu pela direita, em velocidade, fazendo o passe para Marco Cruz finalizar de primeira.