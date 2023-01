Rafa Pereira, um dos jogadores envolvidos numa troca com o FC Porto que envolveu um montante contabilístico de 15 milhões de euros, chegou a acordo com o V. Guimarães para a rescisão do contrato que ligava as duas partes.

O jovem médio, avaliado nesse negócio - que gerou dúvidas aos auditores - em quatro milhões de euros, esteve época e meia no clube minhoto. Fez 16 jogos pela equipa B do Vitória na época passada e apenas dois na presente temporada.

Agora, aos 21 anos, Rafa Pereira sai do V. Guimarães a custo zero.

Recorde-se que os jogadores envolvidos na operação entre FC Porto e V. Guimarães foram: Romain Correia e João Mendes para o clube portuense Dragão, Francisco Ribeiro e Rafa Pereira para emblema vimaranense.