A FIGURA: Tiago Silva

Um dos principais elementos da equipa montada por Moreno, passando quase todo o jogo do Vitória pelo seu crivo. Lutou no meio campo, distribuiu jogo e conseguiu criar perigo. Foi o responsável por dar alguma capacidade coletiva aos vimaranenses, sendo dos seus pés que sai – ainda na primeira parte – o lance mais perigoso do encontro, ao bater o livre que obriga Jhonatan a fazer a defesa do encontro.

O MOMENTO: Defesa de Jhonatan (24’)

Num embate sem golos, acabou por ser um lance em que o guarda-redes a fazer a diferença a entrar para o topo da galeria dos melhores momentos. Livre venenoso de Tiago Silva, a bola é desviada à queima roupa por André Amaro, com Jhonatan a responder entre os postes com uma intervenção por instinto que se revelou uma grande defesa, a evitar o golo.

OUTROS DESTAQUES

Boateng

De regresso a Vila do Conde, o atacante ganês é sempre uma seta apontada à baliza adversária. Rapidíssimo, Boateng obrigou a atenção redobrada à defesa do Vitória. Logo no início do encontro ia-se isolando, mas a receção acabou por não ser a melhor.

André Silva

Jogo de luta entre os centrais adversários, ainda que sem o objetivo pretendido. Mesmo sem marcar, o brasileiro trabalhou muito, fez por jogar para a equipa e, mesmo sem oportunidades claras, tentou alvejar a baliza adversária.

Costinha

A fazer todo o corredor direito do Rio Ave, o jovem jogador destacou-se pela competência que emprestou ao jogo. Não deu espaço na manobra defensiva, e apareceu várias vezes em terrenos adiantados, fazendo lançamentos perigosos para a área.

Jota Silva

Esteve longe de deslumbrar, como os restantes elementos em campo, mas conseguiu destacar-se pela entrega ao jogo e pelas arrancadas, com enorme crença, a tentar criar perigo. Num jogo sem inspiração, compensou com transpiração.