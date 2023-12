A FIGURA: Tiago Silva

O jogo estava embrulhado, o Vitória não conseguia encontrar-se. Foi num lance de bola parada que Tiago Silva foi chamado aos holofotes do D. Afonso Henriques, com a possibilidade de definir o embate com o Rio Ave. Depois de um jogo de luta, o médio teve frieza para encarar o guarda-redes adversário e fazer, da marca dos onze metros, a diferença no jogo. Quarto golo da temporada do médio.

O MOMENTO: golo do Vitória (minuto 63)

Lance pelo lado esquerdo, com Aderllan Santos a ser duplamente infeliz. Primeiro põe Mangas em jogo, depois acaba por pisar o lateral na área, cometendo grande penalidade. D marca dos onze metros Tiago Silva não desperdiçou, bateu Jhonatan com um remate bem colocado, assinando assim os três pontos num jogo em que o Vitória estava a sentir muitas dificuldades.

OUTROS DESTAQUES

Joca

Foi uma espécie de joker do Rio Ave, aparecendo entre os dois homens mais adiantados e o meio campo. Com espaço entre linhas, foi através das suas ações que o Rio Ave conseguiu iludir o adversário.

André Silva

Entrou no decorrer da segunda parte, voltando a ser aposta após ter falhado o jogo do Bessa por problemas físicos. Mexeu com o jogo do Vitória, ajudou a dar mais equilíbrio às tomadas de decisão do setor ofensivo.

Costinha

Assina o único lance de perigo da primeira parte, ao atirar uma bola ao ferro num lance de insistência em que forçou no duelo com Manga. Jogo regular e constante pelo corredor direito da equipa montada por Freire.

Mangas

O jogo não começou por ser fácil, travando um duelo árduo com Costinha. Foi crescendo de rendimento e apareceu com mais insistência no ataque na segunda metade. É sobre si o penálti que acaba por dar o triunfo.