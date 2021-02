FIGURA: Gelson Dala

Decisivo no capítulo do passe e feliz no fecho do jogo. De forma eficaz fez os lançamentos para os dois primeiros golos da equipa de Vila do Conde. Toques subtis a isolar os colegas. Dois passes decisivos lançou Carlos Mané e Camacho para estes fazerem a diferença. Na segunda parte, numa fase em que o Rio Ave podia abanar, foi Varela a abanar, aproveitando o angolano para fazer o quinto golo da temporada. Um golo e duas assistências, fulcral no triunfo.

MOMENTO: golo de Camacho (32’)

Ainda o Vitória não tinha reagido ao primeiro golo sofrido, não conseguindo recompor-se, e o Rio Ave abana pela segunda vez as redes de Bruno Varela. Má entrega de Pepelu, Sávio dá um toque para Dala, que também e primeira passa para Camacho, com o atacante a rematar, também de primeira, na cara do guarda-redes, a fazer o segundo. Tudo simples, apenas três toques a deixar o Rio Ave numa situação extremamente cómoda.

OUTROS DESTAQUES

Quaresma

O principal elemento do ataque do V. Guimarães, constantemente procurado pelos colegas, demasiado até. Tirou vários cruzamentos, para os quais o Rio Ave estava precavido, e marcou na ressaca do penálti que não conseguiu transformar.

Sávio

Em estreia no futebol português, o lateral esquerdo de 25 anos cumpriu os primeiros minutos com a camisola do Rio Ave e teve uma prestação positiva. Participa no segundo golo ao fazer o primeiro passe que lançou a equipa para o ataque. Saiu debilitado fisicamente.

André André

Dos menos maus do Vitória, o capitão tentou não deixar a equipa desmoronar com o jogo pouco conseguido. Cavou a grande penalidade que, por instantes, parecia ser um impulsionador para fazer o Vitória reentrar no jogo.

Carlos Mané

Velocíssimo, foi sempre uma seta apontada à baliza do Vitória, pronto a aproveitar uma nesga para sair em velocidade. Abriu as hostilidades ao bater Bruno Varela no primeiro golo do encontro.