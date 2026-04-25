Golos de Samu e Strata, plenos de oportunidade, valeram os três pontos ao Vitória de Guimarães na receção ao Rio Ave (2-0). Cinco meses depois os vimaranenses voltam a vencer dois jogos consecutivos na Liga, ultrapassando o Moreirense na tabela classificativa.

A caravela vilacondense vinha com ventos favoráveis fora de casa, após vencer os três últimos jogos longe dos Arcos, mas em Guimarães não consegui dar sequência a esse registo. Organizada, a equipa de Sylaidopoulos conseguiu suster o ímpeto adversário, sucumbindo na segunda parte.

AO MINUTO: as incidências do jogo

Já com pouco em jogo de parte a parte, com as duas equipas sem objetivos palpáveis, Vitória e Rio Ave mediram forças no D. Afonso Henriques num embate que, em largos momentos, foi pouco intenso e sem rasgos. Alguns salpicos de emoção foram dando chama ao jogo.

A equipa da casa, o Vitória, tentou pegar no jogo, mas sem se desequilibrar. O Rio Ave propôs-se a ser uma equipa organizada, espreitando o contragolpe. Perante este quadro, o conjunto de Gil Lameiras teve mais bola e mais iniciativa, mas ia faltando capacidade para abanar as redes.

Nos momentos em que o Vitória conseguiu acelerar o seu processo e chegar a zonas de finalização, Miszta disse presente e resolveu. Em cima do intervalo, o guarda-redes polaco assinou uma grande defesa, negando o golo a Samu. Remate violento do capitão do Vitória, que Miszta defendeu com uma palmada naquele que foi o principal lance do primeiro tempo.

Charles segura até Strata entrar para revolucionar

No segundo tempo a equipa de Vila do Conde reorganizou-se, manteve-se consistente defensivamente e apareceu mais vezes no ataque, pondo em sentido o último reduto adversário. Valeu Charles a segurar o Vitória, com três intervenções decisivas a manter a equipa de Guimarães viva.

Já com várias caras novas no relvado, após as substituições, o Vitória conseguiu abanar as redes. O primeiro golo chegou ao minuto 72; cruzamento de Strata da direita, um dos elementos que saltou do banco, após um bom trabalho, para Arcanjo, outro elemento que entrou no jogo, fazer ajeitar o esférico ao segundo poste. Gustavo ainda tenta o remate, acabando por ser Samu a finalizar de forma oportuna.

Nos descontos, com o Rio Ave a tentar resgatar um ponto e com o Vitória em quebra física, Strata deu uma estocada no jogo, ao marcar de fora da área. Com espaço pelo corredor central, o lateral direito apontou um bolo golo, arruma do com a questão. Triunfo justo do Vitória de Guimarães, que soma o segundo triunfo consecutivo antes da deslocação a Alvalade.

A FIGURA: Strata

O lateral romeno foi lançado por Gil Lameiras para a última meia hora de jogo, sendo decisivo para a melhoria do conjunto vimaranense. Faz o cruzamento para a área no lance do primeiro golo, e assina ele mesmo o segundo, já nos descontos, com um remate de fora da área pleno de convicção. Meia hora de luxo do internacional sub-21 romeno; o lateral revolucionou o jogo do Vitória.

O MOMENTO: golo de Samu (72’)

Lance bem trabalhado a partir do lado direito, abrindo-se espaço para a subida no terreno de Strata. O lateral cruzou bem para a área, sendo Samu a marcar entre a confusão. Ao segundo poste foi Arcanjo que faz a primeira emenda, ajeitando a bola para trás; Gustavo tenta o remate e o esférico sobra para o capitão do Vitória, que de forma oportuna faturou de pé esquerdo. Lançou o Vitória para o triunfo.