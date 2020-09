Rochinha, extremo do Vitória de Guimarães, alertou que os jogadores precisam de «tempo para captar» as ideias do novo treinador, mas estão a «trabalhar até ao limite» para se apresentarem «ao melhor nível» na primeira jornada da Liga NOS, diante do Belenenses SAD.



O atleta falou dos 12 reforços já confirmados e garantiu que há sempre «muita competitividade nos treinos». «Quanto mais competitividade houver entre colegas de posição, mais vamos ser melhores, mais vamos puxar uns pelos outros», acrescentou.



O avançado garantiu, ainda, que os novos jogadores têm sentido o «apoio das pessoas» da cidade e que os mais velhos no clube têm de «passar a mensagem» para eles se adaptarem o mais rapidamente possível à mística do clube.



Contratado pelos vitorianos ao Boavista em janeiro de 2019, Rochinha quer «ser melhor» do que na época passada, em que realizou 37 jogos oficiais, naquele que considera ser um «clube grande na massa associativa» e nas condições de trabalho que garante aos atletas.



A equipa de Tiago Mendes tem preparado o arranque da Primeira Liga na localidade de Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, e defronta o Académico de Viseu na sexta-feira, num jogo particular.