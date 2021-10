Rúben Lameiras testou positivo à covid-19 e é baixa confirmada para o jogo do Vitória de Guimarães para a Taça de Portugal.



O ex-Famalicão terá de ficar alguns dias em isolamento e perde a oportunidade de somar minutos de competição na visita ao Oliveira do Hospital.



Rúben Lameiras soma oito jogos esta época, mas apenas um a titular, na Taça da Liga. Tem sido a quarta opção para as alas do ataque, atrás de Quaresma, Edwards e Rochinha. No campeonato fez apenas 96 minutos.