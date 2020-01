O lateral direito Sacko está em dúvida para a receção do V. Guimarães ao Benfica, agendada para as 20h30 do próximo sábado. Esta quinta-feira o maliano voltou a trabalhar de forma condicionada, tal como na véspera no primeiro treino do ano, que foi aberto ao público.

O V. Guimarães não divulgou o tipo de lesão que tem afastado Sacko dos treinos, mas apesar de não se tratar de uma lesão grave o facto de estar a trabalhar limitado põe em causa a sua participação no jogo com os encarnados. Victor Garcia é o sucessor natural de Sacko, alinhando na lateral direita caso o maliano não recupere.

Para além de Sacko, o departamento médico do V. Guimarães conta ainda com Jhonatan, Joseph, Ola Jonh e Wakaso, que se encontram lesionados e, já se sabe, não vão a jogo no próximo sábado.