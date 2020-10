O Vitória de Guimarães tem mais um caso de covid-19 confirmado no plantel, o lateral direito Falaye Sacko. A confirmação foi dada pelo novo técnico vitoriano, João Henriques, na antevisão do jogo com o Boavista.

«Essa é uma questão que [afeta] todas as equipas. Pode acontecer em qualquer altura. O Mensah veio da seleção com covid-19. Está confirmado. No Sacko, foi confirmado também. São dois jogadores ausentes. Foram imediatamente colocadas em prática as diretrizes necessárias para que o grupo continue a trabalhar de forma tranquila», afirmou o técnico, citado pela agência Lusa.

Para além de Sacko e Mensah, também o presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa, teve um teste positivo à covid-19.