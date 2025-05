Samu sofreu uma fratura na tíbia esquerda e vai falhar o que resta da atual temporada e o início da próxima.

O médio contraiu a lesão no jogo com o Rio Ave, no final de abril. Samu foi substituído aos 81 minutos e fez gelo na perna esquerda, após um choque com dois adversários.

Luís Freire não tinha divulgado quanto tempo é que o jogador de 29 anos iria ficar de fora da competição, mas o Sindicato de Jogadores confirmou que o período de paragem é de quatro meses.

Esta foi a primeira época de Samu em Guimarães. Em 46 jogos, marcou cinco golos e anotou duas assistências.