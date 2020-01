A chuva torrencial alternou com o sol na Cidade Berço. O arco-íris apenas chegou nos descontos para o Vitória, que levou e vencida a equipa do Santa Clara dois minutos para lá dos noventa com um golo de João Pedro. As emoções, o tal arco-íris, chegaram apenas no final.

O jogo foi, na sua globalidade, pobre e mal jogado. Com uma postura conservadora, demasiado conservadora, o Santa Clara foi sustendo um Vitória de Guimarães mais ofensivo, mas muita atabalhoado e desinspirado até.

Após noventa praticamente noventa minutos atrás da linha da bola e retardando o encontro o Santa Clara quase operava um golpe de teatro. Thiago Santana atirou com estrondo à barra da baliza de Douglas. Faltou o golo, quase dava para o primeiro ponto de sempre dos insulares em Guimarães. Até que os 92 minutos João Pedro fez o D. Afonso Henriques eclodir. Golo justificado da única equipa que procurou de forma declarada ser feliz.

Nulidade nos primeiros 45 minutos

Chuva, sol, chuva, sol…Bola cá, bola lá, ora falhas tu ora falho eu. Resumo compacto da fase inicial do encontro entre vimaranenses e insulares. A procurar regressar aos triunfos, nem Vitória nem Santa Clara tiveram argumentos para construir jogo.

Aliás, a palavra de ordem parecia ser mesmo destruir. As equipas encaixaram-se, pressionaram-se mutuamente e provocaram o erro ao adversário. De forma constante e incisiva, arrancando bocejos às bancadas.

Mesmo com este figurino, tentou ter a iniciativa de jogo o Vitória, conseguindo-o em parte. O domínio territorial não tinha, contudo, sequência. Do outro lado o Santa Clara fazia de cada reposição de bola em jogo uma oportunidade para retardar, em demasia, o jogo.

Melhor nos instantes finais

O cronómetro evoluiu, somou minuto atrás de minuto, ultrapassando inclusive o intervalo sem se registarem melhorais substanciais. Ressaltos atrás de ressaltos, más decisões atrás de más decisões iam pautando o jogo.

Começou a ser mais perigoso o Vitória com o aperto do tempo. Rochinha isolou Bonatini num dos melhores lances do encontro, mas o brasileiro desperdiçou uma oportunidade soberana para adiantar a equipa da casa do marcador.

Do lado do Santa Clara, a equipa de João Henriques foi praticamente inexistente em termos ofensivos, o que não invalidou que Thiago Santana não pusesse a Cidade Berço em sentido com um remate estrondoso ao ferro em cima do minuto noventa. Prestação pobre da equipa de João Henrique, que no último quarto de hora povoou a sua defesa com mais um central, César. Jogou-se pouco nos derradeiros minutos, o ritmo quebrou e a confusão instalou-se no D. Afonso Henriques com os protestos dos adeptos com o ati-jogo adversário.

Grito de revolta nos descontos com o tal golo do Vitória, o primeiro de 2020 a dar igualmente o primeiro triunfo do ano aos vimaranenses na antecâmara da Final Four da Taça da Liga.