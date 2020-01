FIGURA: João Pedro

Ivo Vieira queixou-se da falta de altura dos seus finalizadores, João Pedro saltou do banco e respondeu com um golo. Um golo que valeu três pontos. O jovem avançado de 23 anos voltou a ter uma oportunidade na equipa principal e ao quarto jogo fez o segundo golo, depois de ter marcado ao Ventspils nas eliminatórias europeias. Deu músculo ao ataque e acrescentou altura. Altura suficiente para definir o jogo dois minutos para lá da hora.

MOMENTO: golo de João Pedro (90+2’)

No desespero, já para lá da hora, foi o miúdo a definir. Cruzamento de Davidson no lado esquerdo, junto à quina da área, para João Pedro ganhar nas alturas, desviando de forma subtil para o fundo das redes da baliza à guarda de Marco.

NEGATIVO: Perdas de tempo do Santa Clara

Cada pontapé de baliza do guarda-redes Marco foi sinónimo de mais uns segundos perdidos. Foi assim desde os primeiros minutos, com direito a avisos por parte do árbitro Manuel Oliveira e até uma conversa ao intervalo entre os dois. O amarelo chegou, inevitavelmente, ao minuto 65. Postura incompreensível.

OUTROS DESTAQUES

Florent

Num jogo em que a intensidade foi pouca, o lateral esquerdo teve o que faltou ao resto dos jogadores. Galgou metros na esquerda e subiu com critério pelo seu flanco, sendo o principal municiador de perigo na equipa do V. Guimarães.

Rashid

Um pêndulo no meio campo do Santa Clara, vendo o jogo correr-lhe de feição. Com a falta de criatividade de parte a parte, o médio iraquiano fez do posicionamento uma arma para suster a iniciativa atabalhoada do adversário.

Rochinha

Subiu de rendimento na segunda metade, ainda a tempo de ser o elemento mais ousado do Vitória na manobra ofensiva. Desenhou um lance de golo, isolando Bonatini, mas o atacante não deu a melhor sequência ao lance.

Fábio Cardoso

Um bombeiro na defesa do Santa Clara, rubricou uma boa prestação ao lado de João Afonso no eixo da defesa insular. Não deu espaço de manobra aos atacantes adversários e fez um número considerável de cortes providenciais.