A FIGURA: Anderson Silva

Mais um jogo de luta, por vezes demasiado quezilenta, do avançado brasileiro no ataque do Vitória. Mesmo num jogo estranho, o atacante tentou sempre ser uma opção e quando a bola lhe chegou, independentemente das condições, visou a baliza açoriana. Resolve o jogo com o golo de cabeça na sequência de um canto que o próprio criou.

O MOMENTO: golo do Vitória (48’)

Pontapé de canto movimentado por Tiago Silva no lado do ataque do Vitória, bola colocada no coração da área, onde aparece Anderson Silva de forma simples a desviar. O avançado brasileiro nem teve de saltar, desviando a bola de Marco com um bom gesto técnico de cabeça.

OUTROS DESTAQUES

Tassano

Regressou ao onze do Santa Clara e foi um pilar na manobra defensiva da equipa de Mário Silva. Regular numa linha defensiva muitas vezes formada a cinco, o uruguaio manteve o equilíbrio. Puxou Anderson na segunda metade de forma perigosa.

Mikey Johnston

Lançado ao intervalo, o escocês assinou a sua estreia deixando bons pormenores. Entendeu-se bem com os colegas, desenhou boas triangulações e com poucos minutos em campo ensaiou um remate perigoso. Mexeu com o jogo do Vitória.

Ibrahima Bamba

Voltou a jogar como uma espécie de libero numa linha defensiva a três. Destacou-se pela saída a jogar, a construção na primeira fase, e também pela forma como apareceu várias vezes no sítio certo no momento certo a limpar vários lances.

Ricardinho

Evoluído tecnicamente, o jogador de cariz ofensivo soltou-se na reta final. Depois de se soltar das amarrar táticas com o Santa Clara entrou em campo, Ricardinho mostrou capacidade para poder criar perigo.