A FIGURA: Allano

O jogo esteve para agitadores e o brasileiro do Santa Clara teve isso. Agitou o jogo por várias vezes, teve capacidade para esticar a manobra ofensiva do Santa Clara no corredor esquerdo, provocando vários lances de perigo. “Amarelou” Maga, obrigando Pepa a trocar de lateral direito. Definiu o resultado final do encontro ao apontar o golo do empate, de grande penalidade. Saiu numa fase em que parecia de cabeça perdida, e em conflito com os adeptos.

O MOMENTO: golo de Allano (56’)

Frente a frente com Bruno Varela com onze metros a separar os dois jogadores. Com toda a calma Allano encaminhou-se para a bola e conseguiu provocar a dúvida no guarda-redes. Bruno Varela ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu suster a pancada seca do atacante açoriano.

OUTROS DESTAQUES

Lincoln

Ao seu estilo, meio molengão, o brasileiro provocou calafrios na defesa do Vitória. Criativo, o número dez do Santa Clara rematou, cruzou – inclusive para o golo anulado – e fez a diferença. Fez de tudo um pouco na manobra ofensiva dos açorianos.

Estupiñán

Chegou ao 14.º golo da temporada com um cabeceamento fulminante, ao seu estilo, ao primeiro poste. O melhor momento do avançado do atacante num jogo em que o Vitória teve poucas oportunidades para fazer a diferença.

Mikel Villanueva

O patrão da defesa do Santa Clara, é peça fundamental com a sua tranquilidade para a saída a jogar dos açorianos. Sempre tranquilo, jogou com tranquilidade e foi um esteio na manobra defensiva do conjunto dos Açores.

Rafa Soares

Mais uma assistência para a sua conta pessoal. O lateral fez um jogo regular, quer defensivamente quer ofensivamente, não comprometeu defensivamente e destacou-se ofensivamente com o cruzamento para o golo de Estupiñán.