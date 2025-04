O Vitória aproximou-se do quinto lugar – último que pode dar acesso às competições europeias – ao vencer no Estádio D. Afonso Henriques o Santa Clara (2-0). Num duelo direto com os açorianos, João Mendes a abrir e Gustavo Silva a fechar decidiram o jogo com dois golpes na ressaca de pontapés de canto.

A equipa da cidade berço coloca-se a um ponto dos açorianos, que há muito ocupam o quinto lugar, relançando a luta europeia para as derradeiras seis jornadas da Liga. Dificilmente poderia pedir melhor entrada em campo o conjunto de Luís Freire, que cedo chegou à vantagem no marcador.

O primeiro remate certeiro do jogo surge logo aos quatro minutos na sequência de um pontapé de canto em que João Mendes fez das suas à entrada da área. MT corta para a entrada da área a bola batida por Telmo Arcanjo, aparecendo o médio a rematar de primeira para o fundo das redes.

Se era de esperar um embate fechado e encaixado, face ao facto de se tratar de um duelo direto, o golo madrugador teve o condão de virar o tabuleiro ao contrário e abrir as peças, assistindo-se a um duelo intenso, com muitos duelos e várias aproximações promissoras à área de parte a parte.

Foi, portanto, um Santa Clara atrevido aquele que se mostrou no D. Afonso Henriques, vestindo um fato diferente do habitual. A perder, teve de ser uma equipa menos cautelosa depois de vir de dois triunfos selados pela margem mínima em jogos pouco acutilantes e mais organizados.

Deixou bons indicadores a equipa de Vasco Matos, conquistou vários pontapés de canto, colocou muitas bolas na área e viu Bruno Varela fazer uma grande exibição. Exemplo disso mesmo é a defesa monstruosa seis minutos para lá dos noventa no duelo com João Costa.

Mas, a noite era do Vitória, que foi letal e competente, vencendo o confronto direto por dois golos de diferença, o que se traduz numa vantagem no confronto direto com os açorianos em caso de empate pontual no final do campeonato. Na primeira volta o jogo terminou com o triunfo tangencial da equipa da casa em São Miguel.

O segundo golo do Vitória surge já e fechar o jogo, num momento em que o Santa Clara pressionava e encostava os vimaranenses à sua defesa. Repete-se o filme: canto cortado por MT para a entrada da área, sendo que desta feito foi Gustavo Silva a encher o pé. Três meses depois, no regresso aos relvados após lesão, o avançado ressacou com sucesso uma segunda bola após um canto, fechando o triunfo.

Cumpre-se a história: nona deslocação do Santa Clara ao D. Afonso Henriques, oitava derrota; os açorianos nunca venceram em Guimarães. Regresso aos triunfos do Vitória naquela que é a nona jornada sem perder dos comandados de Luís Freire.

A FIGURA: João Mendes

Ajudou a definir o jogo com um grande golo logo a abrir as hostilidades. Mais do que dar nas vistas com bola, os seus principais atributos, o médio rubricou uma prestação completa também no processo defensivo, dando-se ao jogo coletivo. Ajudou a ajustar a pressão na primeira fase.

O MOMENTO: golo do Vitória SC (4’)

Pontapé de canto apontado por Telmo Arcanjo no lado direito do ataque, bola colocada em zona perigosa na pequena área, sendo MT a fazer o corte para a entrada da área. De primeira, João Mendes dispara com o pé direito, fazendo a bola entrar na malha lateral. Grande golo do médio do Vitória, a decidir logo ali, aos quatro minutos, o embate.

POSITIVO: jogo intenso

Vitória de Guimarães e Santa Clara protagonizaram um jogo intenso e vibrante no D. Afonso Henriques, com vários lances de ataque e incerteza até ao final perante mais de 15 mil espectadores. O golo cedo ajudou a desbloquear, possivelmente transfigurou o jogo, mas a verdade é que o duelo entre o 5.º e o 6.º classificado foi vibrante.