As nuvens negras pairaram no castelo. Ainda a procurar encontrar-se enquanto equipa após a transfiguração do mercado, o Vitória esteve mais de uma hora em desvantagem na receção ao Santa Clara. Em cinco minutos, já na reta final do encontro, os pupilos de Luís Pinto deram a volta ao marcador (2-1) com golos de N’Doye e Samu, numa espécie de antídoto para a agonia.

Respirar de alívio em Guimarães. Os vimaranenses voltam aos triunfos após dois jogos sem vencer, o último dos quais numa derrota difícil de digerir em Alverca. Sem derrotas fora de portas nos últimos três jogos, inclusive com um empate na Luz, os açorianos averbam a segunda derrota consecutiva.

Com um histórico ainda sem qualquer triunfo em Guimarães em jogos para a Liga, o Santa Clara entrou no D. Afonso Henriques disposto a mudar esse dado. Durante grande parte do jogo o plano parecia estar a funcionar. Logo aos seis minutos Vinícius, contando com a via aberta pela defensiva da casa, abriu o ativo. Arrancada do avançado pelo corredor central, aproveitando a passividade do setor mais recuado da equipa de Luís Pinto.

Num castelo já de si intranquilo pela intermitência do arranque de época, a desconfiança acentuou-se e o Vitória não sentiu o conforto do lar. Mesmo sem fazer muito, mantendo-se coeso e organizado, o conjunto que viajou desde os Açores controlou as incidências, pausou o jogo e manteve o Vitória inoperante no que à construção de lances de perigo diz respeito.

A exceção foi uma bola enviada ao ferro por Fábio Blanco ao minuto 22. Gabriel Batista evita que o cabeceamento à queima-roupa de Abascal resulte em golo e na recarga, entre a confusão, o extremo atira ao poste. Lebdenko, Mitrovic e N’Doye foram de imediato apostas ao intervalo por parte de Luís Pinto, com o intuito de tentar dar um safanão no jogo.

O ferro voltou a abanar com um remate violento de Saviolo de fora da área. Lance individual do atacante no arranque do segundo tempo, a prometer uma reação do Vitória. Essa reação foi pouco articulada, sem uma ideia vincada, ainda que bafejada pela crença. N’Doye introduziu pela primeira vez a bola na baliza, mas foi assinalado fora de jogo. Mas, o senegalês havia de lançar a reviravolta no jogo.

Cruzamento de Samu pelo corredor direito, no coração da área o avançado faz-se valer da sua envergadura para cabecear para o empate. As bancadas acordaram, a equipa acreditou e foi uma questão de tempo até à cambalhota no marcador. Cinco minutos foi o tempo necessário: depois de assistir, Samu marcou na recarga a uma primeira defesa de Gabriel Batista e selou os três pontos ao minuto 78.



Mantém-se o histórico. O Santa Clara nunca venceu em Guimarães para o campeonato. tentou mais do que a derrota, nos sete minutos de descontos provocou uma mão cheia de calafrios, mas os três pontos acabam por ficar em Guimarães. Uma espécie de balão de oxigénio para o processo de construção do reformulado Vitória de Luís Pinto.

A FIGURA: Samu

O capitão puxou dos galões e assumiu a responsabilidade de puxar pela equipa na segunda metade. Com um golo e uma assistência, Samu assumiu papel preponderante na cambalhota no marcador operada pelos vimaranenses em apenas cinco minutos. Titular pela primeira vez esta temporada, o médio canhoto acrescentou maturidade à equipa.

O MOMENTO: segundo golo do Vitória (78’)

Balanceado para o ataque, após o empate o Vitória partiu para a cambalhota no marcador. Gabriel Batista ainda defendeu o primeiro cabeceamento de Óscar Rivas, mas já nada pôde fazer perante a recarga à queima-roupa de Samu. No sítio certo, o capitão do Vitória apareceu a abanar as redes, carimbando os três pontos para a equipa da casa.