O Vitória de Guimarães renovou contrato com Herculano Nabian, informou o clube.



Visto como uma promessa da formação do clube, o avançado renovou por três épocas com os vimaranenses, com mais duas de opção, e ficou seguro com uma cláusula de 60 milhões de euros.



«Estou extremamente feliz por ver que a Direcção aposta muito em mim, mas esta felicidade está acompanhada de responsabilidade e sentido de gratidão pelo reconhecimento», referiu o internacional sub-17 português.



O jogador de 16 anos chegou ao Berço há duas temporadas, oriundo do Belenenses, e já leva mais de 50 golos pelo Vitória.