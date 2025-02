A FIGURA: Tiago Silva

O todo-o-terreno do dérbi, destacando-se em todos os capítulos do jogo. Com alta rotação, Tiago Silva preencheu o meio campo, ajustou-se defensivamente e foi um dos principais elementos do Vitória na construção de jogo. Os principais lances de construção de jogo passaram pelos seus pés, destacando-se também nos lances de bola parada ao colocar várias bolas perigosas na área.

O MOMENTO: Chucho Ramirez perto do golo (90+3’)

Um dos lances com mais fino traço ao longo do jogo. Vando Félix trabalho no corredor esquerdo, livrou-se da marcação e rompeu pela linha, fazendo o passe atrasado para o remate de Samu. O remate no coração da área saiu uma espécie de cruzamento, com Chucho Ramirez a ficar muito próximo do desvio ao segundo poste naquele que foi um dos últimos lances do encontro.



OUTROS DESTAQUES

João Mendes

Regular no lado esquerdo do Vitória, o lateral não deu grande espaço aos opositores e destacou-se pela forma como incorporou o ataque. Apareceu várias vezes a cruzar com perigo na linha.

João Moutinho

O pilar organizacional de um Sp. Braga que quase nunca comprometeu coletivamente. Experiente, o médio não deu propriamente nas vistas, mas foi precioso para dar tranquilidade à primeira fase de construção.

Vando Félix

Entrou nos últimos minutos do encontro, mas ainda foi a tempo de resgatar o Vitória da queda que estava a acontecer nos instantes finais. O extremo, reforço de inverno, mexeu com o jogo e construiu aquele que foi um dos principais lances do jogo.

Paulo Oliveira

Primeiro com Arrey-Mbi, depois com Bambu, o central foi o pilar da manobra defensiva arsenalista. De regresso a Guimarães, mesmo com assobios, o central manteve-se sempre competente.