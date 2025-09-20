A edição 133 do dérbi do Minho, a contar para a Liga, terminou com uma igualdade a uma bola. Os rivais vimaranenses e bracarenses empataram-se num duelo que teve no final da primeira parte o pico da intensidade: o Sp. Braga esteve quatro minutos na frente, mas viu o Vitória desperdiçar uma grande penalidade quando o jogo estava novamente empatado.

Entre esses quatro minutos vertiginosos, o Vitória equilibrou com entrega a supremacia do Sp. Braga. Os guerreiros tiveram mais bola e jogaram predominantemente no meio campo adversário. A garra foi a principal arma da equipa da casa. Um grande golo de Mitrovic, de fora da área, anulou o remate certeiro de Fran Navaro, cifrando ainda na primeira parte o resultado final.

Quarta jornada consecutiva do Sp. Braga sem conseguir vencer; após o triunfo na Reboleira, o Vitória volta a empatar, não conseguindo entrar numa senda de consistência. Os rivais do Minho continuam separados por um ponto, com vantagem para os bracarenses.

Mitrovic anula Fran Navarro

O Vitória de Guimarães começou por ir conseguindo segurar as pontas. Intensidade nos duelos, pouca margem de erro de parte a parte, vários lançamentos de linha lateral a mostrar que mais valia a bola fora do que comprometer. De disputa em disputa, o Sp. Braga foi conseguindo impor em campo a sua maturidade, mesmo pertencendo ao Vitória o primeiro lance de perigo, com Gustavo Silva a atirar à malha lateral.

Compacta, a equipa de Carlos Vicens teve claramente mais bola, empurrando o conjunto da casa para a frente da sua defesa. Maga ainda deu o corpo às balas por duas ocasiões, mas a meio do primeiro tempo, numa fase em que estava instalado no meio campo adversário, o conjunto guerreiro abriu o ativo. Um golo que se adivinhava. Ainda há novo milagre na pequena área, ao e evitar o disparo de Niakaté. Estava lá Fran Navarro para recarregar com sucesso e abrir as hostilidades.

Uma vantagem que, contudo, durou apenas quatro minutos. Um grande golo de Mitrovic, ao minuto 32, restabeleceu a igualdade. Disparo de fora da área do sérvio, em arco, a resgatar o Vitória de uma situação de desconforto. O Sp. Braga estava por cima, e assim continuou, mas até podia ter saído para o descanso em desvantagem. Já nos descontos, Hornicek foi mais forte num duelo de onze metros com Nélson Oliveira, impedido o avançado de converter um castigo máximo a punir falta de Gabri sobre Nogueira.

Segunda parte indefinida

Intensidade máxima na reta final do primeiro tempo, que não teve sequência após o descanso. A adrenalina baixou, os técnicos reagruparam as equipas e puseram de parte as correrias desenfreadas que provocaram vários rombos na capacidade organizativa das equipas.

O embate continuou, ainda assim, emotivo com um lance ou outro de finalização de parte a parte. O domínio do Sp. Braga não foi tão evidente nem tão efetivo, apesar de continuar a existir. O cronómetro foi reduzindo a margem de erro, as substituições foram mais um fator reorganizador e nessa toada a segunda metade foi uma longa indefinição.

Perante 25.114 adeptos, a igualdade não se desfez e os rivais finalizaram o encontro com um ponto para cada lado. Segue-se o Feyenoor no caminho do Sp. Braga, em jogo a contar para a Liga Europa. Na próxima ronda da Liga o Vitória desloca-se a Alverca.