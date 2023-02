Um dérbi minhoto acidentado encerrou a jornada 22 da Liga com um triunfo do Vitória de Guimarães sobre o rival Sp. Braga por duas bolas a uma. Num embate com três expulsões – o Braga acabou reduzido a nove e o Vitória a dez – desta vez o guião do dérbi do Minho tinha final feliz para os vimaranenses.

A equipa de Moreno construiu uma vantagem de dois golos ainda na primeira parte. Mas, a exemplo do que aconteceu no embate entre as duas equipas na Taça de Portugal o Sp. Braga reagiu, e encostou a equipa da casa às cordas. Aos 88 minutos Álvaro Djaló, que acabaria também expulso, ainda relançou o dérbi. Com sofrimento, o Vitória segurou a vantagem mínima – não sabe ganhar de outra forma.

O Sp. Braga perde a oportunidade de recuperar o segundo lugar, não aproveitando assim a derrota do FC Porto. Noutra luta, o Vitória cimenta o quinto lugar, tendo agora margem de quatro pontos para o sexto posto da tabela classificativa.

Niakaté atira Braga ao tapete, Tiago Silva e Safira aproveitam

Com um início de jogo intenso, tal como se perspetivava, os dois emblemas respeitaram-se mutuamente e isso teve repercussões nos primeiros instantes do jogo. Lances de perigo nulos, com os setores mais recuados a dar muito espaço. Logo aos sete minutos Niakaté viu cartolina amarela, num lance que viria a ter o seu peso no jogo.

Pouco depois o central bracarense fez uma segunda falta, Artur Jorge ainda colocou Paulo Oliveira a aquecer, mas não evitou a expulsão de Niakaté a meio do primeiro tempo. O francês cometeu penálti sobre Safira e acabou expulso. Após longos seis minutos, com Luís Godinho a ir ver as imagens, o árbitro transformou o segundo amarelo em vermelho direto, ficando Tiago Silva a onze metros de abrir o ativo.

Matheus ainda adivinhou o lado, mas nada pôde fazer perante o remate forte e colocado. Em vantagem no marcador e com mais um elemento em campo, o Vitória galvanizou-se e assinou o segundo golo passados dez minutos num golpe de cabeça de Safira, a corresponder da melhor forma a um cruzamento de André Amaro.

Dez para dez e emoção até ao fim

O jogo parecia absolutamente controlado por parte do V. Guimarães, mas tal como na primeira parte um lance teve o condão de mudar por completo o rumo do jogo, bastaram nove minutos no segundo tempo para que tudo voltasse a ser diferente. Uma falta de Tiago Silva valeu o segundo amarelo, passando-se a jogar em igualdade numérica.

Dez para dez o Sp. Braga pegou no jogo, remetendo a equipa da casa a tarefas defensivas e provocando vários calafrios. Terá vindo, de imediato, à mente de todos o guião do filme do jogo da Taça de Portugal, em que os vimaranenses estiveram a vencer com dois golos de vantagem até ao minuto oitenta na pedreira. Acreditaram os bracarenses, recearam os vimaranenses.

O golo de Álvaro Djaló ao minuto 88, ao enquadrar-se bem com a baliza na sequência de um pontapé de canto, adensou ainda mais a trama para o assalto final bracarense. Tremor no Estádio D. Afonso Henriques, mas desta vez os miúdos de Moreno aguentaram e seguraram os três pontos no dérbi no quinto jogo consecutivo sem perder.