A FIGURA: Nelson da Luz

O angolano decidiu o dérbi com aquele que foi o quarto golo com a camisola principal do Vitória de Guimarães. Entrou numa fase em que era necessário sangue, suor e lágrimas, andando no limbo entre as tarefas obrigatórias a defender e a ansiedade de poder atacar o ataque. Num deses lances de ataque deu os três pontos aos vimaranenses. Precisou apenas de doze minutos em campo para decidir. Um raide de Luz.

O MOMENTO: golo de Nelson da Luz (90’)

Trabalho de Lameiras na esquerda, e escapar-se à marcação com espaço para colocar a bola no coração da área. Aquilo que ficou entre um cruzamento e um remate obrigou Mathues a desviar como pôde, aparecendo Nelson da Luz a finalizar ao segundo poste aquele que foi o tento decisivo para fazer a diferença no dérbi.

OUTROS DESTAQUES

Lameiras

Defendeu, atacou, ajudou a gerir o jogo e está na decisão. Jogo de grande produtividade do extremo canhoto, que foi pragmático e eficiente em praticamente todas as suas ações. Determinante para o triunfo.

Ricardo Horta

Mais apagado do que noutros jogos, o capitão do Sp. Braga esteve menos intenso, mas nem assim deixou de ter capacidade para ser decisivo. Passe com as medidas certas a solicitar Vitinha no lance do golo bracarense.

Borevkovic

Imperial no setor defensivo do Vitória de Guimarães, esteve sempre muito sereno mas ligado à corrente, o centra fez vários cortes providenciais ao jogar em antecipação e teve critério ao sair a jogar.

Yan Couto

Uma das apostas de Carlos Carvalhal ao intervalo, o lateral revolucionou o jogo do Sp. Braga na segunda metade. A dinâmica foi outra, aparecendo várias vezes em profundidade e com espaço para dar mais argumentos aos arsenalistas.

Estupiñán

O elemento que mais terá lutado na equipa de Pepa. Marcou um golo ao seu estilo, com uma impulsão assinalável na área, e para além disso esteve imparável na pressão à primeira fase de construção do Sp. Braga.