O futebolista do V. Guimarães, Miguel Maga, foi castigado com um jogo de suspensão depois de ter exibido os dedos do meio de ambas as mãos na direção dos adeptos do Sp. Braga, na sequência do triunfo dos vimaranenses por 2-1, no sábado, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa.

De acordo com o mapa de castigos desta terça-feira, Maga foi ainda multado em 174 euros, depois do que aconteceu no apito final e que é reportado no documento.

«Após o apito final, a equipa visitada festejou o resultado, dando uma volta olímpica ao relvado. Foi reportado pelo diretor de imprensa do Sp. Braga, que se deslocou à sala de organização do jogo, um registo fotográfico que, no momento em que a equipa visitada passou na Bancada Topo Norte, o jogador n.º 62 do Vitória acenou com os dedos médios de ambas as mãos em riste (pirete), provocando assobios dos adeptos do Sp. Braga alocados na zona inferior desta bancada», refere o mapa de castigos, de acordo com o relatório do delegado da Liga.

O encontro valeu ainda multas pesadas, sobretudo ao Vitória, punido num total de 8.992 euros, 7.045 deles por comportamento incorreto do público das duas equipas e deflagração de pirotecnia, 867 por comportamento incorreto do público dos vimaranenses relacionado com insultos ao Sp. Braga e por terem sido lançadas, em momentos diferentes, quatro garrafas de água e um isqueiro azul para dentro do terreno de jogo - os objetos não acertaram em ninguém - e ainda 1.080 euros por entrada de objetos proibidos no Estádio D. Afonso Henriques.

Já o Sp. Braga foi multado em 3.884 euros, 3.190 deles por comportamento incorreto de público relacionado com utilização de pirotecnia na bancada e 694 euros por insultos ao guarda-redes do Vitória e à cidade de Guimarães.

Além disso, Flávio Meireles, antigo futebolista e que foi delegado ao jogo do lado do Vitória, foi suspenso por oito dias e multado em 867 euros por «protestos contra a equipa de arbitragem». Meireles foi expulso aos 62 minutos, depois de ter protestado um possível cartão amarelo – o segundo – para Bruno Rodrigues, do Sp. Braga. «Saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem dizendo: “É amarelo car****! Estão a brincar?”», refere o mapa de castigos.

Além do jogo de suspensão aplicado a Maga, o treinador do Vitória, Pepa, já sabia que não podia contar para o jogo com o Belenenses, do próximo domingo, com Alfa Semedo – expulso ante o Sp. Braga – e com Oscar Estupiñán e Tiago Silva, que cumprem jogo de castigo por terem visto o quinto amarelo no dérbi.