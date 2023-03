O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares a Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, na sequência do dérbi do Minho, da 22.ª jornada da I Liga, realizado na segunda-feira e que ditou ainda mais de 22 mil euros de multas.

De acordo com o que o Maisfutebol apurou, o processo disciplinar a cada um dos clubes relaciona-se com o arremesso de tochas nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, no jogo ganho pelo Vitória, por 2-1.

Há ainda um processo de inquérito aberto que, segundo o nosso jornal pôde saber, tem origem na situação que aconteceu no túnel, no final do encontro e que motivou a intervenção da PSP.

Em relação às multas, o Vitória foi penalizado em 17.296 euros.

O treinador, Moreno, foi multado em 786 euros porque «esteve durante todo o jogo de forma permanente a dar instruções para dentro do terreno de jogo», sendo que a questão das habilitações técnicas, relacionadas com Moreno, ditou uma multa de 2.499 ao clube.

A maior punição ao Vitória, de 7.140 euros, deveu-se a uma tocha «arremessada pelos adeptos» da equipa de Guimarães «para o terreno de jogo», ainda que sem interferir «com o desenrolar do jogo». Já 5.800 euros foram por deflagração de vários engenhos pirotécnicos por adeptos do Vitória e por adeptos dos visitantes, desde flash light, tochas e potes de fumo. Outros 1.071 euros foram por «comportamento incorreto do público», associado a insultos ao Sp. Braga, à Liga e à exibição de tarjas ofensivas ao clube bracarense.

Já o Sporting de Braga foi punido em 4.877 euros. Destes, 1.300 foram ao técnico de equipamentos, José Carvalho, expulso, por «gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, dizendo: “parabéns, conseguiste o que querias”» para o árbitro «no interior do túnel de acesso aos balneários». Uma multa de 2.710 euros foi pelo comportamento do público, associado com a deflagração de pirotecnia e 867 euros por cânticos insultuosos à Liga.