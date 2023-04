O Sporting foi a Guimarães bater o Vitória local (0-2), em encontro referente à 29.ª jornada da Liga 2022/23.

Pedro Gonçalves inaugurou a contagem ao minuto 47, com um remate colocado à entrada da área minhota. Arthur Gomes fechou a contagem já em período de compensação (90+3).

Com este resultado, o Sporting continua sete pontos do terceiro classificado, o Sp. Braga, e a nove do segundo, o FC Porto.

O V. Guimarães termina a 29.ª jornada na sétima posição.