FIGURA: Pedro Gonçalves

Sexto e sétimos golos no campeonato em Guimarães, assinando a folha de serviço com um bis e uma assistência. Preconiza a essência deste Sporting, conjugando assertividade e sede de vencer. Abriu caminho para o golo de Nuno Santos logo aos onze minutos, praticamente resolveu o jogo ao marcar ao minuto 43. Se ainda restassem dúvidas marcou no arranque da segunda metade. Sete golos em sete jornadas, um arranque de sonho de Pedro Gonçalves, um pote de pontos.

MOMENTO: golo de Nuno Santos (11’)

Má entrega de Suliman, o Sporting a pressionar na zona certa do terreno, ficando Pedro Gonçalves com via aberta pela direita. Subiu até à área sem marcação e serviu Nuno Santos, que mesmo não rececionando da melhor forma teve tempo para se reenquadrar e atirar cruzado para o fundo das redes. Demasiado fácil, a destronar em pouco mais de dez minutos aquela que era a melhor defesa da liga até então.

OUTROS DESTAQUES

João Mário

Valor acrescentado no meio campo leonino. Atirou ao travessão logo nos instantes iniciais com um remate de pé esquerdo, pautando o jogo do Sporting. Saiu na segunda metade com o jogo já completamente resolvido.

André André

Não se resignou e mesmo a liderar uma equipa desconexa tentou remar contra a maré. Lutou muito, ainda chegou a introduzir a bola na baliza adversária num dos melhores lances do Vitória, mas estava em posição irregular.

Nuno Santos

Vertical nas suas ações, o atacante interpretou na íntegra o plano de jogo. Ajudou a pressionar nos momentos certos e foi prático a sair para o ataque. Apareceu bem na área para abrir o ativo logo aos onze minutos, abrindo caminho ao triunfo.

Quaresma

Longe de propriamente inspirado, o extremo foi dos mais esclarecidos no ataque do Vitória, tirando alguns cruzamentos perigosos com perigo para a área dos leões, tentando a sua sorte com remates de fora da área.