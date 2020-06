O regresso de Vitória de Guimarães e Sporting à competição teve emoção, erros dos guarda-redes, momentos de quebra-física e duas vantagens desperdiçadas pelos leões. Ou,dsesvantagens recuperadas pelo V. Guimarães, culminando o encontro com uma igualdade a duas bolas que terá, seguramente, mais sabor para a equipa da Cidade Berço.

Ao segundo jogo no comando técnico do Sporting, com direito a uma espécie de pré-temporada com contornos obviamente diferenciados, Rúben Amorim apresentou uma versão que, à partida, seria mais oleada do seu sistema de três centrais. Destaque para a clara aposta na formação, com a estreia absoluta de dois jovens: Matheus Nunes e Eduardo Quaresma, para além de Rafel Camacho e Jovane Cabral.

Com a tal juventude, na qual se salientam duas estreias, o Sporting foi uma equipa mais lúcida e aproveitou bem as fragilidades de uma defesa remodelada do V. Guimarães. Mas a resposta foi enérgica dos vimaranenses, acabando por justificar o empate. O bis de Sporar foi insuficiente para os leões, perante um Vitória que recuperou Joseph e Bondarenko, dupla já não jogavam há, imagine-se, dez meses e nove meses, respetivamente.

Troca de brindes

Com os termos comparativos a estar demasiado distantes, o jogo desta noite foi como que um recomeço para ambas as equipas, lembrando um típico embate de pré-temporada. Demonstrou mais disponibilidade no arranque o V. Guimarães, mas faltou quase sempre lucidez.

A mesma lucidez que faltou a Douglas ao minuto dezoito, dando uma autêntica fífia a oferecer de bandeja o golo a Sporar. Lançamento longo de Acuña para as costas da defesa, o guarda-redes brasileiro tinha o lance controlado mas deu de peito fora da área e deixou a vantagem escancarada para o eslovaco.

A vantagem fez bem ao Sporting, que pausou o jogo, controlou as operações com tranquilidade perante um Vitória enervado e claramente abalado pelo golo sofrido. Com a velocidade de Jovane Cabral e a técnica de Vietto, mesmo sem deslumbrar, ia sendo suficiente para abrir brechas numa defesa pouco sólida dos vimaranenses.

Mas Luís Maximiano não quis ficar atrás de Douglas e com a tal tranquilidade que os leões demonstravam, errou ao sair a jogar e deu a bola a Joseph. O ganês serviu João Carlos Teixeira, que rematou de primeira para o empate.

Espírito reativo dá novo empate

Caiu de qualidade o jogo. Muitas faltas, ritmo lento e pouca dose de risco de parte a parte. Jogo demasiado travado, apesar de aqui e ali com salpicos de emoção. Jovane Cabral, um dos mais ativos dos leões descobriu Sporar nas costas da desalinhada defesa, dando hipótese ao esloveno para bisar.

Sporar driblou Douglas e atirou para os fundo das redes, dando a ilusão de que havia posição irregular. A bandeira foi levantada deixando-se a deliberação para o VAR, que confirmou a legalidade do lance e a segunda vantagem no jogo do Sporting.

Procurou novamente a igualdade o Vitória, revelando-se uma equipa mais reativa do que propriamente ativa. Mostrou a sua melhor face quando teve de correr atrás do prejuízo, acabando por chegar de forma expectável à igualdade por intermédio de Marcus Edwards ao beneficiar de uma carambola para ficar em posição privilegiada.

O último quarto de hora foi de desequilíbrio numérico face à expulsão de Joseph, que viu a segunda cartolina amarela e deixou o Sporting em superioridade numérica. Procurou o terceiro golo a equipa de Rúben Amorim, mas sem sucesso apesar do par de ameaças que conseguiu.

Um ponto para cada lado, mais saboroso para o Vitória que recuperou de duas desvantagens, mas ainda assim não totalmente satisfatório, uma vez que a equipa de Ivo Vieira teve vários momentos de domínio. Ainda a reconstruir uma nova identidade, faltam traços característicos dessa mesma identidade aos leões e nem três meses para afinações e revelaram suficientes.