Vitória Guimarães e Sporting empataram (2-2), esta quinta-feira, em jogo da 25.ª jornada da Liga.



Os leões estiveram duas vezes a vencer graças a dois golos de Sporar. No entanto, permitiram que os minhotos igualassem por João Carlos Teixeira e por Marcus Edwards.



Com este empate, o Sporting soma 43 pontos e pode ver o Sp. Braga fugir no terceiro lugar. Por sua vez, o Vitória somou 38 pontos e igualou o Rio Ave.