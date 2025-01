Jogo eletrizante. Oito golos, incerteza no resultado, reviravolta no marcador e um empate que sabe a mal menor para Vitória e Sporting (4-4). A primeira dose do novo ano do futebol português foi um autêntico repasto no D. Afonso Henriques perante mais de 26 mil pessoas.

Sem mexidas no onze, apostando exatamente na mesma equipa, o Sporting volta a claudicar fora de portas – quarto jogo sem vencer – apesar do hat-trick de Gyokeres que quase encaminhou o triunfo para os leões. Apesar disso, o empate final apenas foi conseguido seis minutos para lá dos noventa. Quinto empate consecutivo do Vitória, que uma vez mais sucumbe nos descontos.

No filme do jogo, logo aos três minutos o sueco abanou com a rede adversária num lance em que impôs a sua velocidade, contando com um precioso desvio em Óscar Rivas para adiantar o Sporting no marcador. Ao minuto 14 novo golo do avançado do Sporting, desta feita com um remate forte após uma perda de bola evitável do Vitória em zona proibida.

Pelo meio, Tiago Silva – que perdeu a bola no lance do segundo golo dos leões – ainda equilibrou o jogo com um golo na sequência de um livre direto em que Franco Israel não fica propriamente bem na fotografia, tal como Bruno Varela não fica no lance do segundo golo leonino.

Início de loucos, a que se seguiu um período de maior acalmia, também por força da gestão do jogo por parte do conjunto agora orientado por Rui Borges, que impôs um travão no jogo que estava partido e parecia seguir desenfreado sem controlo de qualquer uma das equipas.

Quando voltou dos balneários o Vitória tentou responder à desvantagem, teve várias aproximações à baliza adversária, mas foi Gyokeres a voltar a fazer o gosto ao pé para o 1-3. Estocada final no jogo, pensar-se-ia, até porque o Sporting aparentava ter o jogo perfeitamente controlado.

Seguiu-se a reação dos conquistadores, com três golos num quarto de hora e uma reviravolta épica. Kaio César reduziu com um remate de primeira de pé esquerdo e acendeu o rastilho no D. Afonso Henriques. Tremeu o Sporting, pondo-se à mercê de um Vitória faminto após quatro jogos sem vencer.

João Mendes fez o empate num lance de insistência: Dieu Merci cabeceou à trave, Kaio ainda tentou, e é o médio a atirar de pé esquerdo para o empate. Parecia imparável o D. Afonso Henriques, culminando com Dieu Merci a cabecear para a cambalhota no marcador.

Seis minutos para lá dos noventa o Sporting resgatou um ponto com um grande golo de Trincão num remate cruzado. Remate em arco a travar a marcha no marcador. Respiração ofegante de lado a lado, empate com sabor a mal menor num grande jogo em Guimarães.

A abrir o ano o primeiro jogo da Liga entra para a galeria daqueles que será, seguramente, um dos melhores jogos do ano e desta edição do campeonato. Um hino ao futebol.