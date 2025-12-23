O Sporting vai a jogo com duas referências ofensivas em Guimarães, no jogo que fecha a jornada 15 da Liga. Ioannidis e Luis Suaréz forma a dupla de ataque, sendo o grego uma das novidades da equipa inicial.

Rui Silva regressa à baliza e Mangas, de regresso a Guimarães, é a outra novidade na equipa escalonada por Rui Borges, saindo da equipa João Virgínia, Matheus Reis e Alisson Santos comparativamente com o triunfo nos Açores a contar para a Taça de Portugal.

SIGO O JOGO AO MINUTO NO MAIS FUTEBOL

Do lado da equipa do Vitória, Luís Pinto opera quatro mexidas na equipa, comparativamente com o conjunto que foi eliminado da Taça de Portugal, frente ao AVS.

Castillo regressa à baliza, por troca com Charles, o avançado é Ndoye, no lugar de Nelson Oliveira, saltando também para onze Balieiro – no lugar do lesionado Rivas – e nota-se também a troca de lateral esquerdo, com o regresso de João Mendes por troca com Lebedenko.

EQUIPAS INICIAIS

VITÓRIA: Castillo; Maga, Balieiro, Abascal e João Mendes; Gonçalo Nogueira e Mitrovic; Camara, Samu e Saviolo; Ndyoe.

Suplentes do Vitória: Charles, Miguel Nóbrega, Nelson Oliveira, Lebedenko, Arcanjo, Fabio Arcanjo, Diogo Sousa, Tony Strata e Ricardo Rocha.

SPORTING - Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inácio e Maxi Araújo; Trincão, Hjulmand, João Simões e Mangas; Ioannidis e Luis Suárez.

Suplentes do Sporting: João Virginia, Matheus Reis, Morita, Viagiannidis, Kochorashvili, Alisson, Rodrigo Ribeiro, Flávio Gonçalves e Salvador Blopa.

O pontapé de saída está agendado para as 20h45 no Estádio D. Afonso Henriques.