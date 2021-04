FIGURA: Mario Gonzalez

Melhor marcador do Tondela, o atacante espanhol esteve em foco no ataque beirão. Movimentou-se bem, ganhou várias vezes a profundidade e tentou a finalização. Abriu o ativo a meio da primeira parte com um grande sentido de oportunidade. Carimbou o triunfo na reta final do encontro com um belo gesto técnico, o momento da tarde, a dar ao Tondela os três pontos. Chegou ao nono golo esta temporada.

MENÇÃO HONROSA: Pedro Trigueira

Ganhou lugar na galeria de melhores do jogo na reta final. O Vitória carregou, traçou vários remates, alguns deles perigosos, e valeu o guarda-redes a segurar o triunfo. Fez três intervenções de grande nível.

MOMENTO: segundo de Gonzalez (77’)

Grande golo do Tondela, apontado por Mario Gozalez. Cruzamento de Bebeto na direita, com as medidas certas, na área o espanhol traçou um belo gesto técnico. A oposição não foi rígida, mas ainda assim o remate de primeira sem deixar o esférico bater no chão do atacante dos beirões selou o momento da tarde. Para além da beleza carimbou o triunfo, o primeiro fora de casa do Tondela esta temporada.

OUTROS DESTAQUES

Filipe Ferreira

Aguerrido no corredor esquerdo do Tondela, o lateral esquerdo esteve particularmente ativo na manobra ofensiva de Ayestarán. Fez vários cruzamentos perigosos, num dos quais serviu Mario Gonzalez para o golo beirão.

Sacko

O lateral maliano parece estar a recuperar a sua melhor forma e esta tarde foi um dos mais regulares do V. Guimarães. Tirou o cruzamento que permitiu a Estupiñán, na altura, estabelecer o empate.

João Pedro

O ponto de equilíbrio deste Tondela. A jogar em casa, o vimaranense deixou o coração de lado e manteve o timbre da equipa beirã no jogo com enorme regularidade. Deu nas vistas nas bolas paradas e no equilíbrio que conferiu à equipa.

Estupiñán

Vem sendo o abono de família do Vitória nos últimos tempos. O colombiano voltou a ser a referência ofensiva da equipa e na única chance que dispôs marcou de cabeça. Chegou aos nove golos esta temporada.