FIGURA: Marcus Edwards

Jogo vertiginoso com muitas incidências, momentos distintos do encontro e um inglês com frieza a nunca se render. Deu o ímpeto inicial ao V. Guimarães, escapando várias vezes pela direita. Resistiu ao descalabro a tempo de renascer na segunda metade para bisar e dar o triunfo à equipa de Pepa.

MOMENTO: primeiro golo de Marcus Edwards

Num ápice, o Tondela sofre o terceiro golo e fica reduzido a dez unidades. Apenas quatro minutos depois de ter entrado Manu Hernando é expulso ao impedir com a mão que o Vitória marcasse. Na sequência do penálti Marcus Edwards não desperdiçou e deu o triunfo ao conjunto de Pepa.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Silva

Abriu o ativo para o V. Guimarães e foi o médio que esteve sempre em campo. A três, a dois com André Almeida e depois com Janvier e por fim novamente a três, fez por ser o elemento o elemento chave da equipa do Vitória.

João Pedro

A jogar em casa, o médio formado no V. Guimarães fez o primeiro golo do jogo e não festejou. Prestação regular do capitão do Tondela, forte na pressão e consistente a manter a coesão do setor intermediário.

Óscar Estupiñán

Entrou de forma decisiva em Paços no último jogo, voltou a determinante esta noite. Sofreu a primeira grande penalidade do encontro para o Vitória e bateu Trigueira da marca dos onze metros, no segundo castigo máximo do Vitória.

Salvador Agra

Dos mais inconformados do Tondela. Apontou o canto que deu o segundo golo aos beirões e no reatar do encontro, deu passos para tentar catapultar o Tondela para o triunfo. Tentou várias vezes o remate de fora da área, sem sucesso.