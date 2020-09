O Vitória de Guimarães vai convidar 40 sócios para a tribuna nos jogos disputados no D. Afonso Henriques.



Segundo a nota divulgada no site, os vimaranenses defendem-se com o comunicado oficial 12.º da Liga que autoriza a lotação máxima de 50 por cento naqueles espaços. O clube acrescenta ainda que contactou a Autoridade Regional de Saúde do Norte que não se opôs à concretização desta medida, embora não o tenha autorizado para a ronda inaugural do campeonato frente ao Belenenses.



Assim sendo, o Vitória esclarece que os 40 sócios a convidar serão definidos por sorteio. Refira-se ainda que os sócios selecionados para um jogo não o podem ser para o seguinte.



O comunicado do Vitória na íntegra:





Tendo em conta a ocupação permitida na tribuna presidencial do Estádio D. Afonso Henriques e conforme decorre do Comunicado Oficial n.º 12 da Liga Portugal, que autoriza a lotação máxima de 50% naqueles espaços, o Vitória SC informa que decidiu convidar 40 associados para aceder à tribuna, nos encontros a disputar na condição de visitado e enquanto vigorarem as normas impostas pela organização da competição e pelas autoridades de saúde.

Face ao atual cenário epidemiológico na cidade de Guimarães, o Vitória SC contactou a Autoridade Regional de Saúde do Norte, que não permitiu a concretização desta medida no encontro da 1.ª jornada da Liga NOS, mas não levantou obstáculos a que tal se verifique nos próximos encontros que o Vitória SC dispute no seu estádio.

Mesmo sendo esta uma decisão completamente enquadrada com o disposto para a Liga NOS e já comunicada à Liga Portugal e às demais entidades envolvidas na organização dos jogos, o Vitória SC respeita os motivos invocados pela ARS Norte relativamente ao jogo de sexta-feira, aplicando excepcionalmente uma lotação inferior à permitida e compreendendo a responsabilidade coletiva que o momento exige na proteção dos associados.

Porém, e mediante a evolução do cenário, a partir da seguinte jornada caseira os 40 sócios a convidar serão definidos por sorteio, respeitando três critérios obrigatórios:

Detentores de lugar anual 2019/20 que não tenham solicitado o voucher de reembolso relativo às últimas jornadas da época transata;

Maiores de 16 anos;

Quota atualizada.

Os sorteados para cada encontro não poderão ser selecionados para as jornadas seguintes. Por respeito ao direito à proteção dos dados pessoais de cada um dos nossos sócios, o Vitória SC divulgará apenas, no seu site oficial e nos restantes canais de comunicação, os números dos associados que terão acesso a cada jogo. De igual modo, os serviços do clube entrarão em contacto com os sorteados, prestando todas as informações necessárias para o acesso e a permanência na tribuna.

Antes do encontro com o FC Paços de Ferreira serão divulgadas novas indicações.