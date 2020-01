O Vitória de Guimarães vai instalar, após o final da época 2019/20, uma caixa de segurança na zona destinada aos adeptos dos clubes visitantes no Estádio D. Afonso Henriques.



A medida prevê que o dispositivo seja instalado na bancada Norte do recinto com 30 mil lugares e tenha uma capacidade para 1 500 pessoas, que perfaz o mínimo regulamentar de cinco por cento da lotação para adeptos das equipas visitadas, segundo fonte do clube revelou à Lusa.



A implementação da caixa, que não deverá acontecer antes do final da temporada, vai ao encontro da decisão da Liga de Clubes quando estipulou ser obrigatório todos os estádios da Liga e da Segunda Liga terem o equipamento.



A decisão surge quatro dias depois do duelo entre os vimaranenses e o Benfica, que esteve quatro vezes interrompido devido ao arremesso de cadeiras e tochas para o relvado, além de confrontos entre adeptos.