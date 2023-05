Num dérbi entre vizinhos, o Vitória de Guimarães bateu em casa o Vizela por três bolas a zero, cimentando assim o sexto lugar da tabela classificativa, o último lugar de acesso às competições europeias. Mikel Villanueva, André Silva e Afonso Freitas foram os autores dos golos no D. Afonso Henriques, num jogo marcado por uma queda aparatosa de um adepto da bancada.

Com dois golos apontados de cabeça na primeira parte, tendo como denominador comum os cruzamentos da esquerda de Mikey Johnston, os pupilos de Moreno orientaram o segundo triunfo consecutivo, mostrando que estão com a cabeça no sexto lugar. Na segunda metade Afonso Freitas estabeleceu o resultado final.

O triunfo do V. Guimarães, quase depois meses e meio depois da última vitória em casa, significou a terceira derrota consecutiva do Vizela, que depois de se chegar aos lugares europeus, tem vindo a decair nos últimos jogos.

Pé direito de Mikey indica o caminho

Cedo o Vitória mostrou o que queria do jogo, atirando a bola ao travessão logo no segundo minuto do jogo. André Silva disfere o remate na área, em cima da linha de golo Matheus Pereira desviou a bola para o travessão. Mas, o Vitória continuou melhor no jogo, chegando ao golo ao minuto 17 na sequência de um canto.

Mikey Johnston movimentou o pontapé de canto, na área Mikel Villanueva aparece completamente sozinho, nem precisou de saltar, desviando para o fundo das redes. Estreou-se a marcar com a camisola do Vitória por porte do jogador venezuelano. Quando estava decorrida meia hora de jogo, um adepto do Vitória caiu de uma das bancadas, de uma altura considerável, interrompendo o jogo sensivelmente doze minutos num momento de consternação em Guimarães.

No reatar do jogo o Vitória fez o segundo, marcou de pronto, num fogacho de Johnston pela esquerda a cruzar para André Silva marcar e apontar para o adepto, que estava a ser socorrido na ambulância, pedindo aplausos.

Nada mais foi igual

Mas, a realidade é que o jogo não mais foi o mesmo. Os adeptos ficaram impávidos e serenos, as claques – de ambos os clubes – sentaram-se e nem o speaker teve as habituais intervenções. À flor da relva, a intensidade também não foi a mesma. Alguns jogadores correram para a bancada, no momento aterrorizador, e também eles sentiram o momento.

Pelo meio Afonso Freitas ainda chegou ao terceiro golo, num lance individual em que subiu pela esquerda e foi evitando adversários até rematar de pé direito, batendo Buntic. Também o lateral que tem atuado pela esquerda estreou-se a marcar com a camisola do V. Guimarães.

O jogo terminou sem emoção, sem festa . Sem chama.Ninguém ficou indiferente ao trágico incidente ainda na primeira metade. O D. Afonso Henriques ficou em completo silêncio.