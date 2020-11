O guarda-redes do Vitória, Bruno Varela, considera o Sporting a melhor equipa do Sporting. No entanto, o internacional sub-21 português frisou que os minhotos querem «travar» os leões.



«Temos uma estratégia montada para tentar travar o Sporting, que tem sido a melhor equipa do campeonato até agora. Está em primeiro e é o líder (...). Vamos entrar para ganhar, não só por jogarmos em casa, mas porque o Vitória entra sempre para ganhar em todos os jogos», referiu, aos meios clube.

O guardião, que voltou a Portugal após dois empréstimos consecutivos ao Ajax por parte do Benfica, traçou como objetivos para o jogo «contrariar o ataque» adversário, manter «a baliza a zero» e «fazer mossa» com a qualidade dos elementos mais avançados.



Bruno Varela defendeu que o Vitória tem sido «competente» na defesa graças à «coesão e entreajuda». A nível pessoal, o guarda-redes admite estar «mais maduro».

«Quero ser mais um a ajudar, a cumprir os objetivos que o Vitória tem para esta época. Vou tentar deixar a minha marca, juntamente com os meus colegas. É um orgulho ser um ‘conquistador», sublinhou.



Por último, Varela lamentou o facto de os jogos se realizarem sem público e deixou um desejo.

«Queremos tê-los cá o mais rapidamente possível, mas até lá temos de nos adaptar a esta situação», finalizou.