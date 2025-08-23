Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao V. Guimarães:

«Se pudesse estava 90 minutos dentro da área adversária, mas estávamos a jogar com o Vitória que tem bons jogadores e um bom treinador. Tivemos alguma dificuldade em quebrar a primeira linha de pressão, mas estivemos sempre a tentar em função daquilo que temos trabalhado, sem expor demasiado ao erro. Na segunda parte ajustamos, conseguimos quebrar a primeira linha de pressão do Vitória e começámos a criar bastante desconforto no adversário. Fomos muito competentes e conseguimos aproveitar as oportunidades que criámos.

[substituição e o que disse aos jogadores ao intervalo] Conhecemos bem os jogadores, o Ofori não estava a fazer um mau jogo, mas precisávamos da capacidade que o Assis tem em levar o jogo para a frente. Ao intervalo passamos um reforço positivo, fazer com que eles percebessem o que não estava a dar e o que era preciso de fazer para passar a dar. Temos um plantel versátil, com diversas soluções e depois saber perceber o que perceber em cada jogo. Foi isso que fizemos. Nós fomos mais competentes na organização ofensiva e era o único momento em que não estávamos bem.

[futuro de Afonso Assis] Aquilo que ele fez na segunda parte mostra que ele está preparado. Se para o Vasco Botelho da Costa a idade é só um número, para os jogadores também porque confiámos em todos. O Afonso tem 19 anos, mas entende o jogo muito bem, tem muita competência tática, trabalha connosco e está disponível para jogar quando entendemos. Confiamos neles e não temos problemas em lançar os jogadores.

[o que fazer para o Moreirense não embandeirar em arco?] O Moreirense tem de se focar no trabalho que foi aquilo que nos trouxe até aqui. Não temos de nos agarrar ao resultado. Temos um objetivo claro que são os 35 pontos, mas não é para isso que trabalhamos diariamente. Queremos entrar em todos os campos com condições de ganhar o jogo. Sabemos que para conseguir isso temos de ser competentes na nossa ideia.

Ficamos na história do clube pelo melhor arranque de sempre, mas é uma pequena marca, vale o que vale. Temos de continuar a crescer do ponto de vista ofensiva. Jogar contra o Vitória e conseguir que eles fiquem longe da nossa baliza, mostra que já estamos num nível elevado».