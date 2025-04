Declarações de Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o desaire (2-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Entrámos no jogo quase a sofrer um golo numa situação em que tínhamos falado, as segundas bolas, e o Vitória faz dois golos dessa forma. Depois dessa entrada a equipa equilibrou-se no jogo, foi um jogo dividido, a primeira parte teve muito pouca história. Na segunda parte foi ao contrário, tomámos conta do jogo, conseguimos ter bola, criar muitas situações para finalizar com êxito, e o Vitória numa bola parada faz o segundo e tira-nos do jogo. Estou orgulhoso do que temos vindo a fazer, o jogo de hoje é ilustrativo do campeonato que estamos a fazer, tivemos muita bola, a segunda parte deixa-nos orgulhosos, o resultado não, mas o processo sim. Faz acreditar que podemos ter uma reta final feliz, temos de continuar a crescer, estes erros com equipas de qualidade acrescida pagam-se caro».

[Cartão amarelo que o deixa de fora do jogo com o Sporting] «Não percebi bem. Não sei. O quarto árbitro nem percebe português, foi uma situação normal do jogo. Foi uma má interpretação do árbitro, uma pessoa que nem percebe português».

[Luta pelo quinto lugar] «Obviamente o Santa Clara sai daqui em quinto lugar. O nosso objetivo é preparar a equipa na máxima força para o próximo jogo, um jogo difícil frente a um candidato ao título. Vamos olhar jogo a jogo, sem pensar na Conference League, até porque nem sabemos se o quinto lugar vai dar. É prematuro falar nessa questão, vamos pensar jogo a jogo e no final fazemos as contas».