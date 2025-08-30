Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (1-1) frente ao Vitória de Guimarães:

«O Vitória entra melhor que nós; apesar de se sentir pressionado, com as coisas a não sair fluídas, conseguiu empurrar-nos para trás. Estávamos com dificuldades naquilo em que somos fortes, em encontrar os espaços. O Vitória alternava a pressão e nem sempre conseguimos encontrar os espaços certos. Depois, acho que acabamos por respirar quando foi o golo do Vitória, a equipa deixou sair a pressão que estava a sentir, foi quando entrámos no jogo e tivemos mais discernimento, o final da primeira parte foi equilibrado. Na segunda parte o Vitória volta a entrar melhor, mas com as alterações fomos crescendo no jogo. Em termos globais o resultado penso que é justo, acabámos num bom nível e estou satisfeito com o crescimento da equipa»

[Surpreendido com as mudanças, até táticas, do Vitória?] «Não. Em função do que vimos com o Moreirense sentimos que já houve intenções de estar a quatro, a nossa aposta, o que passámos, foi tudo mais imagens com o Vitória a quatro. A única coisa diferente foi a solicitação, provocada, de bolas longas do Charles e dos centrais».