Declarações de Vasco Seabra, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (3-2) frente ao Vitória de Guimarães:

«Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Nos primeiros 39 minutos dominámos por completo o jogo, tivemos o jogo longe da nossa baliza e criámos as melhores oportunidades. Estivemos sempre por cima do jogo, a entregar a bola no momento certo, a pressionar bem, a ligar bem e a chegar com muita gente à área. Em relação ao que controlamos a minha equipa foi fantástica, na forma de se bater. Tem-se falado de tanta coisa no nosso campeonato, eu falho nas minhas decisões, os jogadores também, mas não podemos voltar atrás. Temos de colocar o jogo de forma a que todos possam lutar por ele. Temos de nos focar no que conseguimos controlar. Dá um elã muito grande para o que estamos a construir».

[Lance do penálti] «Estou a fazer o primeiro jogo na Liga, o segundo no Estoril. Disse para mim mesmo que não ia querer falar de arbitragem. O que me faz confusão é que toda a gente quer ser protagonista, menos os jogadores, e o treinador do Estoril quer que se valorizem os jogadores. Há inúmeras situações que vocês são hábeis para analisar. Temos que nos bater por isso».

[Será esta a estrutura do Estoril em 3x4x3?] «Vai depender. Estamos há sete dias no clube, este foi o segundo jogo. Temos passado algumas coisas, poderemos vir a ter várias alternâncias, mas neste momento vamos estar desta forma com diferentes nuances ofensivamente».