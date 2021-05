O guarda-redes do Vitória de Guimarães, Bruno Varela, foi protagonista de um lance praticamente imperdoável, que custou um golo sofrido pelos minhotos, no empate ante o Farense, esta quinta-feira, para a jornada 31 da I Liga.

Aos 27 minutos, Varela recebeu uma bola na área defensiva, pisou com o pé direito, puxando para o esquerdo. Ao mesmo tempo, Pedro Henrique acreditou no lance, pressionou e intercetou o pontapé do guardião dos visitantes, fazendo, na circunstância, o 2-1 na partida.

Não foi, de resto, um lance único nesta jornada com guarda-redes envolvidos, dado que Jordi, do Paços de Ferreira, também não se saiu bem ao cometer penálti para o lance que ditou o empate do Sporting de Braga, na quarta-feira.