A 19 de agosto de 2017, Bruno Fernandes marcou o primeiro golo pelo Sporting. O médio não esqueceu a data e recordou nas redes sociais o golaço marcado na goleada ao Vitória de Guimarães.

Foi o primeiro dos 63 que marcou com a camisola dos leões.

«Faz 3 anos que marquei o meu primeiro golo pelo Sporting! O primeiro nunca se esquece, obrigado por tudo leões», escreveu Bruno Fernandes numa publicação no Instagram, que acompanha com o vídeo do golo.

Veja o golo e as palavras de Bruno Fernandes na publicação abaixo: