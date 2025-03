O duelo entre Vitória de Guimarães e Casa Pia ficou decidido pelo golo de Úmaro Embaló aos 79 minutos, que originou uma grande confusão em pleno relvado.

Depois de a bola entrar na baliza, Nélson Oliveira envolveu-se num bate-boca com Patrick Sequeira, guarda-redes dos gansos. Mais tarde, juntaram-se outros jogadores na grande área e até elementos das equipas técnicas contribuíram para a confusão.

No meio da multidão, José Fonte foi confrontado por Douglas Jesus, treinador de guarda-redes dos vitorianos, que deu uma «chapada» na cara do defesa-central do Casa Pia. Fonte ficou visivelmente exaltado, mas foi acalmado pelos colegas e por Bruno Varela. Após a partida, o internacional português lamentou o sucedido.

«Jogo quente, por vezes acontecem estas coisas e não havia necessidade, mas também faz parte do futebol. O sangue aquece», começou por dizer na flash interview à Sport TV.

«As provocações são claras. Jogadores do Casa Pia a serem provocados por jogadores [do V. Guimarães], depois entram elementos da equipa técnica a provocar, a empurrar e a meterem-se em coisas a que não são chamados. Depois, os ânimos exaltam-se. Também somos homens e defendemos os nossos. O meu trabalho, como capitão, é tentar afastar os meus companheiros da confusão. Não há necessidade de certos elementos entrarem dentro de campo, porque quem joga são os jogadores», completou.