O Arouca venceu esta noite o Vitória de Guimarães, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada da Liga. Em Guimarães, João Basso deu vantagem à equipa visitante aos 13 minutos, mas Estupiñan empatou aos 26m. Aos 35 minutos, Antony fez o 2-1 e Bukia fechou as contas com o 3-1 a quatro minutos do intervalo.

Ora veja o resumo do jogo: