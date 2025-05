O Farense foi ao Estádio Dom Afonso Henriques vencer o Vitória por 2-1 e, desta forma, ainda tem possibilidades de garantir a permanência na última jornada quando receber o Santa Clara no São Luís.

Este domingo, os algarvios adiantaram-se no marcador logo aos 6 minutos, com um golo de Marco Matias. Os minhotos ainda empataram, aos 47 minutos, por Gustavo Silva, mas a equipa comandada por Tozé Marreco chegou à vitória, já em tempo de compensação, com um golo de Darío Poveda.

