O Vitória de Guimarães venceu na receção ao Rio Ave (3-0), na 31.ª jornada da Liga.

Os golos dos vitorianos foram apontados no primeiro tempo. Bakoulas marcou na própria baliza aos 15 minutos e abriu o marcador, seguindo-se os tentos de João Mendes (31m) e Telmo Arcanjo (44m).

O V. Guimarães volta ao quinto lugar, agora com 51 pontos, mais um do que o Santa Clara, que é sexto. O Rio Ave segue no 13.º posto, com 33.